Подробности ранения мальчика в Днепре: угрозы жизни нет

Пулю изъяли, она повредила легкое ребенка.

Скорая помощь, иллюстрация

В Днепре 6-летнего мальчика ранили из пневматического пистолета, пострадавшего прооперировали, пулю изъяли, она повредила легкое.

Об этом пишет ТСН, ссылаясь на данные пресс-секретаря Управления полиции в Днепропетровской области и мамы ребенка.

В то же время издание уточнило, что угрозы жизни раненого нет.

"Полиция допускает, что мальчик стал случайной жертвой хулиганов, которые развлекались с оружием", — отметили журналисты.

Мама мальчика вспомнила, что после выстрела увидела убегающих подростков. Правоохранители будут опрашивать учеников и персонал школ, которые находятся возле места преступления, для того, чтобы установить, кто говорил, что имеет пневматическое оружие.

Напомним, в Днепре мальчик был ранен вечером 23 января по ул. 20-летия Победы. Узнать больше об инциденте, а также посмотреть фотографии с места происшествия, можно здесь.