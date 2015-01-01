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Подробности самоубийства бойца АТО: умер под Мариуполем

Сегодня, 20:10

Военнослужащего нашли мертвым возле села Гнутово.

Олег Стасий
Олег Стасий vk.com/Олег Стасій
Военнослужащий Олег Стасий покончил жизнь самоубийством возле села Гнутово Донецкой области (находится под Мариуполем) путем подрыва гранаты.

Об этом УНИАН рассказал заместитель военного комиссара Кировоградского областного военного комиссариата Олег Молчанов.

В то же время собеседник агентства уточнил, что бойца АТО наши мертвым 29 декабря около 3 часов.

"У меня лежит документ — сообщение о смерти — что старший солдат Стасий Олег Александрович в районе выполнения задачи у села Гнутово… был найден без признаков жизни", — отметил он.

Ранее СМИ писали, что Олег Стасий покончил жизнь самоубийством в районе Светлодарской дуги. Военного похоронили 1 января на кладбище в Помошной Кировоградской области, откуда он родом.

Фото: vk.com/Олег Стасій

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