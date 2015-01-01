Подробности самоубийства бойца АТО: умер под Мариуполем

Военнослужащего нашли мертвым возле села Гнутово.
Об этом УНИАН рассказал заместитель военного комиссара Кировоградского областного военного комиссариата Олег Молчанов.
В то же время собеседник агентства уточнил, что бойца АТО наши мертвым 29 декабря около 3 часов.
"У меня лежит документ — сообщение о смерти — что старший солдат Стасий Олег Александрович в районе выполнения задачи у села Гнутово… был найден без признаков жизни", — отметил он.
Ранее СМИ писали, что Олег Стасий покончил жизнь самоубийством в районе Светлодарской дуги. Военного похоронили 1 января на кладбище в Помошной Кировоградской области, откуда он родом.
Фото: vk.com/Олег Стасій