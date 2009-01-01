Подробности смертельного ДТП в Словакии: погибли двое украинцев

Один из наших соотечественников скончался в больнице.

Последствия аварии Мукачево.net

В Словакии в результате столкновения микроавтобуса, в котором ехали украинцы, с другим автомобилем, погибли двое наших соотечественников.

Об этом рассказал официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич, пишет УНИАН.

В то же время он уточнил, что, по предварительной версии полиции, водитель буса мог выехать на встречку, где и произошло столкновение с ехавшей машиной.

"Было четверо граждан Украины (в микроавтобусе — Ред.). Двое погибли: один погиб на месте ДТП, другой умер в больнице. Двое находятся еще в больнице", — отметил Кирилич.

Напомним, 11 ноября в Словакии в районе Нижнего Грабовца (Прешовский край) столкнулись микроавтобус с работниками из Закарпатья и грузовик, погиб 38-летний украинец. Узнать больше об аварии можно здесь.