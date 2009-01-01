Подробности спецоперации Украины и Германии. Задержана банда похитителей элитных авто

Все задержанные являются жителями Черновицкой области Украины.
Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.
"Мы провели совместную украинско-немецкую операцию по изъятию вещественных доказательств и задержанию преступной группы, которая похищала элитные автомобили в Европе и легализировала их в Украине. Благодаря совместным действиям, думаю, преступники будут строго наказаны", — заявил глава Нацполиции Сергей Князев.
Отмечается, что все задержанные являются жителями Черновицкой области Украины.
Сообщается, что 22 ноября по месту жительства подозреваемых были проведены обыски, в результате которых силовики изъяли вещественные доказательства и документы, которые свидетельствуют о причастности задержанных к угонам.
"Установлено, что в период с октября прошлого года по июль этого года указанные граждане, объединившись в группу, совершили угон не менее 30 транспортных средств на территории Федеративной республики Германии с целью дальнейшей перепродажи на территории другого государства по поддельным документам", — сказал пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.
Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине накрыли банду угонщиков элитных авто.