Подробности спецоперации Украины и Германии. Задержана банда похитителей элитных авто

Все задержанные являются жителями Черновицкой области Украины.

Задержана банда похитителей элитных авто Фейсбук С.Князева

По подозрению в похищении автомобилей на территории ФРГ задержали 12 украинцев в рамках совместной операции правоохранителей Украины и Германии

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины.

"Мы провели совместную украинско-немецкую операцию по изъятию вещественных доказательств и задержанию преступной группы, которая похищала элитные автомобили в Европе и легализировала их в Украине. Благодаря совместным действиям, думаю, преступники будут строго наказаны", — заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

Отмечается, что все задержанные являются жителями Черновицкой области Украины.

Сообщается, что 22 ноября по месту жительства подозреваемых были проведены обыски, в результате которых силовики изъяли вещественные доказательства и документы, которые свидетельствуют о причастности задержанных к угонам.

"Установлено, что в период с октября прошлого года по июль этого года указанные граждане, объединившись в группу, совершили угон не менее 30 транспортных средств на территории Федеративной республики Германии с целью дальнейшей перепродажи на территории другого государства по поддельным документам", — сказал пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

Напомним, ранее сообщалось, что на Киевщине накрыли банду угонщиков элитных авто.