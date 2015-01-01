Подробности страшного ДТП на Харьковщине: иномарка влетела в дерево

Два человека скончались в "скорой", отметили в полиции.

Последствия аварии Facebook.com

Возле поселка Чкаловское Харьковской области водитель на иномарке не справился с управлением, авто выехало на обочину, перевернулось и, на месте аварии умерли четыре человека, а еще два — в машине скорой помощи.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции региона.

В ведомстве уточнили, что на месте ДТП скончался 29-летний водитель, женщины 55 и 29 лет, а также семилетняя девочка.

"Еще одна семилетняя девочка и мужчина в возрасте 61 год умерли в машине скорой помощи. Все погибшие проживали по одному адресу в Чугуевском районе в селе Коробочкино", — добавили в полиции.

По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, возле Чкаловского Харьковской области ДТП произошло вечером 5 января, в его результате также пострадал один человек (был госпитализирован в тяжелом состоянии). Узнать больше о страшной аварии можно здесь.