Подробности страшного ДТП на Харьковщине: иномарка влетела в дерево

Два человека скончались в "скорой", отметили в полиции.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции региона.
В ведомстве уточнили, что на месте ДТП скончался 29-летний водитель, женщины 55 и 29 лет, а также семилетняя девочка.
"Еще одна семилетняя девочка и мужчина в возрасте 61 год умерли в машине скорой помощи. Все погибшие проживали по одному адресу в Чугуевском районе в селе Коробочкино", — добавили в полиции.
По факту случившегося начато уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса. Обстоятельства аварии выясняются.
Напомним, возле Чкаловского Харьковской области ДТП произошло вечером 5 января, в его результате также пострадал один человек (был госпитализирован в тяжелом состоянии). Узнать больше о страшной аварии можно здесь.