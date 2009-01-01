Подробности убийства сотрудницы СИЗО в Одессе: арестованный не сидел в камере

Злоумышленник постирал свою одежду и смыл кровь потерпевшей из орудия преступления, отметил Головин.

Задержанный злоумышленник facebook.com/gunp.odessa

В Одессе на территорииарестованный убил 34-летнюю сотрудницу учреждения, он заманил ее на хозяйственный двор под предлогом показа выводка поросят.

Об этом на брифинге рассказал прокурор Одесской области Олег Жученко, ссылаясь на слова злоумышленника, пишет УНИАН.

В то же время он уточнил, что до совершения преступления подозреваемый имел возможность не находиться в камере, а пребывать на хоздворе.

"… 39-летний фигурант мог находиться на хоздворе не более двух часов в сутки, или не более восьми часов, для чего необходимо соответствующее разрешение суда. Последнее отсутствовало", — отметил прокурор.

Между тем мужчина, который "пребывал под судом и следствием" из-за разбойного нападения, фактически в камере не находился, во дворе находились его личные вещи, предметы гигиены, постель, документы.

Допрошенные в качестве свидетелей сокамерники также указали, что на протяжении последнего месяца тот в камере практически не появлялся. Кроме того, на территории СИЗО должны функционировать мобильные посты, дежурные которых обязаны наблюдать, в частности, за выполнением работ заключенными на хоздворе.

"Мы установили их отсутствие и абсолютно халатное к этому отношение", — подчеркнул Жученко и добавил, что после завершения расследования виновные будут привлечены к уголовной ответственности.

В настоящее время назначен ряд экспертиз, в том числе, проверяется имело ли место изнасилование. Со слов арестованного стало известно, что жертву, которая в хозчасти не работала, он заманил под предлогом показа выводка поросят.

"Установлено, что, пытаясь скрыть преступление, злоумышленник после совершения убийства расчленил тело жертвы и спрятал его в мусорный контейнер. Во избежание ответственности за содеянное, он постирал свою одежду и смыл кровь потерпевшей из орудия убийства", — сообщил начальника Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

Напомним, 17 августа стало известно, что в Одессе на территории следственного изолятора арестованный убил и расчленил сотрудницу учреждения, его задержали, орудие убийства также было найдено.