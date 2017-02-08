Подробности уничтожения "Гиви": опубликованы фото и видео с места происшествия

В помещении, где ликвидирован командир банды "Сомали", был пожар.

Место происшествия vk.com/donetskhd

В захваченном Донецке командира банды "Сомали" самопровозглашенной ДНР —(прозвище "Гиви") — уничтожен в результате взрыва на базе незаконного вооруженного формирования.

Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на данные источника, близкого к "властям" псевдореспублики.

В то же время издание уточнило, что после взрыва там начался сильный пожар.

"… в момент взрыва "Гиви" находился в своем кабинете", — говорится в статье.

Ранее сбежавший с Донбасса российский террорист Игорь Гиркин ("Стрелок") писал, что в кабинет Михаила Толстых, возможно, был произведен выстрел из огнемета "Шмель". Позже в террористической ДНР сообщили, что боевик уничтожен в результате теракта.

Фото: vk.com/donetskhd, видео: News Channel TV