Сегодня, 11:08 RSS

Подробности уничтожения "Гиви": опубликованы фото и видео с места происшествия

Сегодня, 10:53
Гиви < >
< >
1 / 6 Место происшествия (vk.com/donetskhd)

В помещении, где ликвидирован командир банды "Сомали", был пожар.

Гиви
Место происшествия vk.com/donetskhd
В захваченном Донецке командира банды "Сомали" самопровозглашенной ДНР — Михаила Толстых (прозвище "Гиви") — уничтожен в результате взрыва на базе незаконного вооруженного формирования.

Об этом пишет Lenta.ru, ссылаясь на данные источника, близкого к "властям" псевдореспублики.

В то же время издание уточнило, что после взрыва там начался сильный пожар.

"… в момент взрыва "Гиви" находился в своем кабинете", — говорится в статье.

Ранее сбежавший с Донбасса российский террорист Игорь Гиркин ("Стрелок") писал, что в кабинет Михаила Толстых, возможно, был произведен выстрел из огнемета "Шмель". Позже в террористической ДНР сообщили, что боевик уничтожен в результате теракта.

Фото: vk.com/donetskhd, видео: News Channel TV

Теги:  
убийство, Гиви, Донецк, уничтожен, ликвидирован
ПО МАТЕРИАЛАМ: