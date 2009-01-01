Подробности взрыва на крупнейшем складе боеприпасов ВСУ под Винницей, опубликованы фото и видео

От взрывов пострадали по меньшей мере два человека, сообщила местная медработница

В 20 километрах от Винницы в поселке Калиновка горит один из крупнейший военных арсеналов Украины . Взрывы боеприпасов идут на 48-м арсенале Минобороны военной части А-1119.

На арсенале хранится 188 тыс тонн боеприпасов (10 тыс условных вагонов) на площади 60 га. Среди них — ракеты системы залпового огня Смерч, Ураган и Град.

От взрывов пострадали по меньшей мере два человека, сообщила местная медработница, сообщает "Громадское".

"Развернуто несколько оперативных штабов в близлежащих населенных пунктах, где работают спасатели. В частности, в штаб в пгт Стрижавка доставили женщину с переломом бедра и женщину с черепно-мозговой травмой", — рассказала собеседница.

Местный активист Анатолий Банах сообщил, что сейчас Калиновка полностью эвакуирована. "Сейчас Калиновка эвакуирована. Это подтверждают в полиции. Я сейчас здесь, на блокпосту, выезжают пустые автобусы. Журналистов туда не пускают", — рассказал он.

Полицейские вместе с нацгвардейцами организовали перекрытие въездов в Калиновку, а также осуществляют эвакуацию жителей города и близлежащих сел, пишет УНИАН.

Кроме того, сообщается, что правоохранители обеспечивают сохранность оставленного людьми имущества от мародеров.

"Украэроцентр" закрыл воздушное пространство в радиусе 50 км от зоны возгорания. 14 поездов в этом районе изменили маршруты.

Также из-за взрывов полностью закрыт для движения поездов железнодорожный перегон Сосонка-Калиновка.

Мэрия Винницы заявила, что ситуация находится под контролем областной и городской власти, а жителям города ничего не угрожает.

Как сообщил руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВСУ Богдан Сеник в Калиновке зафиксированы взрывы только на площадке танковых боеприпасов, сообщает 112 Украина.

Он отметил, что никаких химических веществ на складе не было.

Сеник также уточнил, что ответственность за произошедшее будет нести командир военной части, но о виновных можно будет говорить только после разбирательства оперативных правоохранительных групп.

В Генеральном штабе ВСУ не исключают, что причиной возникновения пожара на складах в Калиновке могла стать диверсия.

В Генштабе также заявили, что территория возгорания на складах боеприпасов в районе Калиновки составляет около 10% от общей площади арсенала.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что сейчас отрабатываются различные версии причин произошедшего, и, вероятно, речь идет о внешних факторах

"Сейчас отрабатываются различные версии причин произошедшего, и, вероятно, речь идет о внешних факторах. Впрочем, это будут комментировать компетентные органы. Сейчас главное — позаботиться о безопасности людей и максимально быстро преодолеть последствия события", — говорится в сообщении.

По словам Гройсмана, ситуация в Калиновке является контролируемой.

"Мобилизованы все службы, все работают, ситуация контролируемая, принимаются меры по тушению пожара, мобилизована техника и личный состав. Сейчас все делают все возможное. Каждое подразделение выполняет свои функции — ГСЧС, Нацполиция, Минобороны", — сказал премьер.

Фото: Вiнниця.info,; Видео: youtube.; 112 Украина