Подробности задержания "решалы" на Сумщине. "Светит" до 10 лет за решеткой

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1 / 3 На Сумщине с поличным задержали «шишку» из РГА (npu.gov.ua)

Задержанный требовал 20 тысяч гривен неправомерной выгоды от предпринимателя.

На Сумщине с поличным задержали «шишку» из РГА npu.gov.ua

В Сумской области начальник центра административных услуг одной из райгосадминистраций задержан полицией при получении взятки

Об этом идет речь в сообщении Департамента коммуникации Национальной полиции.

20 тысяч гривен неправомерной выгоды требовал от предпринимателя начальник центра административных услуг одной из райгосадминистраций Сумщины за переоформление договора субаренды на земельный участок. Правоохранители задержали злоумышленника во время получения взятки.

Согласно санкции ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины взяточнику грозит наказание в виде заключения на срок до 10 лет.

В то же время, по данным прокуратуры, задержанного сегодня взяли под стражу с возможностью внесения залога, сообщает УНИАН.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Сумской области Наталья Науменко.

"Прокуратура Сумской области вручила начальнику одного из отделов Ахтырской районной государственной администрации уведомление о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. По ходатайству прокуратуры подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 80 тыс. грн залога", — говорится в сообщении.

Напомним, в Луцке на взятке поймали сотрудника военной контрразведки СБУ.

Фото: npu.gov.ua.