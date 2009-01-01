"Подрыв" авто в Кропивницком. Копы предотвратили заказное убийство

Правоохранители знают, кто мог организовать преступление.

Сотрудники полиции, иллюстрация УНИАН

В Кропивницком Кировоградской области правоохранители инсценировали, чтобы предотвратить заказное убийство, задержаны злоумышленники.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

В ведомстве, что, по предварительным данным, организатором преступления является 32-летний гражданин, который сейчас содержится в одном из спецучреждений как подсудимый.

"С помощью своего знакомого, находящегося на свободе, мужчина пытался за денежное вознаграждение лишить жизни 36-летнего работника одного из государственных органов, с которым имел неприязненные отношения", — отметили в полиции.

Информацию о подготовке к совершению убийства получили оперативники, проверив ее, полицейские инсценировали "подрыв" автомобиля и ранение потерпевшего. Cлухи о резонансном преступлении начали распространяться среди горожан.

"Когда же у заказчиков не осталось сомнений в выполненной убийцами "работе", работниками полиции и прокуратуры с привлечением спецподразделения полиции КОРД, была проведена спецоперация по задержанию лиц сразу после передачи денежных средств за заказное преступление в качестве расчета", — говорится в сообщении.

Во время обысков по месту жительства одного из мужчин правоохранители обнаружили и изъяли устройства, похожие на гранаты Ф-1 и РГД.

Начато производство по ст. 14 (подготовка к преступлению) и ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и госграницы или военнослужащего) Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что в Киеве мужчина, подозреваемый в убийстве человека возле ресторана быстрого питания McDonald's, явился с повинной в прокуратуру. Узнать больше о преступлении можно здесь.

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