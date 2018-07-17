Поезд в крови. На Николавщине машинисты "товарняка" переехали женщину и выбросили остатки трупа

Трагический инцидент произошел в районе станции Березнеговатое.

Иллюстративное фото УНИАН

На Николаевщине локомотив товарного поезда переехал местную жительницу. Однако вместо того, чтобы вызвать патруль полиции, машинист и его помощник завернули ее останки в пакеты и тайно выбросили.

Как сообщает портал "Левый берег" со ссылкой на собственные источники, инцидент произошел 13 июля около 21.30 неподалеку от станции Березнеговатое.

По словам дежурного, локомотивная бригада внезапно перестала отвечать по рации. Он приказал своему подчиненному проверить, что случилось с машинистом и его помощником. Тот подошел к рельсам и увидел труп женщины. Однако локомотивная бригада угрозами заставила его не вызывать полицию и вернуться на рабочее место.

Дежурному по станции Березнеговатое машинист с помощником заявили о том, что долгая экстренная стоянка вызвана внезапным срабатыванием автоматических тормозов. Через некоторое "товарняк" покинул отбыл далее по маршруту.

Лишь через некоторое время диспетчер заметил возле рельсов отрезанную руку, кровавые пятна и сотовый телефон. Он и обратился в полицию. Правоохранители благодаря гаджету и установили личность погибшей.

Вскоре машинисты были задержаны. На допросах они признались, что, заметив лежащую на путях женщину, пытались экстренно затормозить поезд, но не преуспели в этом. Далее они наскоро собрали остатки трупа, завернули их в пакеты и втайне выбросили.

Напомним, ранее сообщалось о том, что на Одесчине произошла железнодорожная катастрофа.

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