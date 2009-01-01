Погибли у границы с РФ. Названы имена пограничников, подорвавшихся на взрывном устройстве

Правоохранители признали случившееся терактом.

Пограничник, иллюстрация mukachevo.net

В Луганской области пограничники подорвались нанедалеко от Ильинки (находится в километре от границы с Россией), на месте происшествия найдены элементы детонатора, растяжки и мины.

Об этом говорится на сайте Государственной пограничной службы.

В ведомстве уточнили, что погибли старший прапорщик Дмитрий Деде и старшина Сергей Гувир, оба — родом из Одесской области.

"… оперативно-следственной группой предварительно установлено, что подрыв пограничного наряда произошел на фугасе на растяжке", — отметили в Госпогранслужбы. По факту случившегося правоохранители начали производство по ч. 3 ст. 258 (террористический акт) Уголовного кодекса.

Дмитрий Деде и Сергей Гувир dpsu.gov.ua

Напомним, вечером 28 сентября в Луганской области двое пограничников подорвались на неизвестном взрывном устройстве на участке отдела пограничной службы "Станично-Луганское" и погибли на месте происшествия.

Фото: dpsu.gov.ua