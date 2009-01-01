Погоня со стрельбой. В Днепре поймали наркомана, угнавшего "Жигули", опубликованы фото и видео

Получив ориентировку экипажем патрульной полиции на Донецком шоссе было замечено похоже авто.

В Днепре наркоман угнал «Жигули» dp.npu.gov.ua

Мужчина в Днепре пытался угнать автомобиль. Во время преследования злоумышленника на автомобиле правоохранители применили оружие.

Об этом идет речь в сообщении Отдела коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области.

Сообщается, что 22 января житель Днепра оставил свой автомобиль ВАЗ 21011 на автостоянке торгово-развлекательного центра. Когда он вышел на улицу, то авто на стоянке уже не было. Мужчина сразу сообщил в полицию об угоне автомобиля.

"Получив ориентировку экипажем патрульной полиции на Донецком шоссе было замечено похоже авто. Требования патрульных остановить автомобиль водитель проигнорировал и ускорил скорость. Полицейские были вынуждены применить огнестрельное оружие для остановки транспортного средства. В результате стрельбы в машине были пробиты три колеса, поврежден топленый бак, двигатель и аккумулятор. Мужчина, сидевший за рулем был задержан патрульными и имел явные признаки наркотического опьянения", — говорится в сообщении.

Подозреваемым в совершении угонов оказался 29-летний мужчина, ранее судимый за кражу. В настоящее время ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"За незаконное завладение транспортным средством следователем Днепровским отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. За указанное преступление мужчине может грозить штраф или ограничение свободы на срок от 3-х до 5-ти лет, или лишение свободы на тот же срок", — рассказали в полиции.

Напомним, в Киеве поймали группу угонщиков авто.

Видео: Патрульна Поліція Дніпра.

Фото: dp.npu.gov.ua.