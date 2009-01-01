Погоня со стрельбой. В Днепре поймали наркомана, угнавшего "Жигули", опубликованы фото и видео

Получив ориентировку экипажем патрульной полиции на Донецком шоссе было замечено похоже авто.
Об этом идет речь в сообщении Отдела коммуникации ГУ НП в Днепропетровской области.
Сообщается, что 22 января житель Днепра оставил свой автомобиль ВАЗ 21011 на автостоянке торгово-развлекательного центра. Когда он вышел на улицу, то авто на стоянке уже не было. Мужчина сразу сообщил в полицию об угоне автомобиля.
"Получив ориентировку экипажем патрульной полиции на Донецком шоссе было замечено похоже авто. Требования патрульных остановить автомобиль водитель проигнорировал и ускорил скорость. Полицейские были вынуждены применить огнестрельное оружие для остановки транспортного средства. В результате стрельбы в машине были пробиты три колеса, поврежден топленый бак, двигатель и аккумулятор. Мужчина, сидевший за рулем был задержан патрульными и имел явные признаки наркотического опьянения", — говорится в сообщении.
Подозреваемым в совершении угонов оказался 29-летний мужчина, ранее судимый за кражу. В настоящее время ему сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"За незаконное завладение транспортным средством следователем Днепровским отделением полиции открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 289 Уголовного кодекса Украины. За указанное преступление мужчине может грозить штраф или ограничение свободы на срок от 3-х до 5-ти лет, или лишение свободы на тот же срок", — рассказали в полиции.
Напомним, в Киеве поймали группу угонщиков авто.
Видео: Патрульна Поліція Дніпра.
Фото: dp.npu.gov.ua.