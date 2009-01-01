Погорел на "откатах". В Чернигове с поличным поймали "шишку" из обладминистрации

Чиновник привлек к коррупционной схеме работников других государственных и контролирующих органов.

В Чернигове с поличным поймали «шишку» из ОГА Пресс-центр СБУ

В Чернигове СБУ задержала руководителя департамента Черниговской облгосадминистрации во время получения 40 тыс. долларов неправомерной выгоды от коммерческой структуры.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Согласно сообщению, сотрудники СБУ совместно с налоговой милицией под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили хищение должностными лицами денег на ремонте социальных объектов Черниговщины.

Правоохранители установили, что организатором сделки был руководитель одного из департаментов облгосадминистрации. Чиновник привлек к коррупционной схеме работников других государственных и контролирующих органов. За последние два года из государственного бюджета было выделено более 30 млн грн на ремонт и реконструкцию больниц и учебных заведений Черниговщины. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что все это время руководитель департамента принимал так называемые "откаты" с подрядных структур за содействие в заключении контрактов.

Оперативники СБУ задержали чиновника в областном центре во время получения в собственном автомобиле 40 тыс. долларов от представителя коммерческой структуры.

Открыто уголовное производство по ст. 191 и 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц к коррупционной сделке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на взятке погорел начальник поста городской таможни.

Фото: СБУ.