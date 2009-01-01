Погорел на "откатах". В Чернигове с поличным поймали "шишку" из обладминистрации

Чиновник привлек к коррупционной схеме работников других государственных и контролирующих органов.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.
Согласно сообщению, сотрудники СБУ совместно с налоговой милицией под процессуальным руководством прокуратуры разоблачили хищение должностными лицами денег на ремонте социальных объектов Черниговщины.
Правоохранители установили, что организатором сделки был руководитель одного из департаментов облгосадминистрации. Чиновник привлек к коррупционной схеме работников других государственных и контролирующих органов. За последние два года из государственного бюджета было выделено более 30 млн грн на ремонт и реконструкцию больниц и учебных заведений Черниговщины. Сотрудники спецслужбы задокументировали, что все это время руководитель департамента принимал так называемые "откаты" с подрядных структур за содействие в заключении контрактов.
Оперативники СБУ задержали чиновника в областном центре во время получения в собственном автомобиле 40 тыс. долларов от представителя коммерческой структуры.
Открыто уголовное производство по ст. 191 и 212 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех причастных лиц к коррупционной сделке.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве на взятке погорел начальник поста городской таможни.
Фото: СБУ.