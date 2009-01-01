Погорел на откатах. В Тернополе на взятке поймали чиновника из обладминистрации, опубликованы фото

Чиновник требовал у местного предпринимателя деньги за содействие в заключении контракта.

В Тернополе на взятке поймали чиновника Пресс-центр СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Военной прокуратурой разоблачили во взяточничестве руководителя одного из хозрасчетных учреждений Тернопольской облгосадминистрации.

Об этом сообщил пресс-центр СБ Украины.

Правоохранители установили, что чиновник требовал у местного предпринимателя 10% "отката" за содействие в заключении контракта на сумму 800 тыс. грн для проведения ремонтных работ на объектах коммунальной собственности.

"Оперативники СБ Украины задержали злоумышленника в рабочем кабинете при получении первой части взятки в размере 32 тыс. грн", — отметили в пресс-службе.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.

Напомним, в Луцке на взятке погорел чиновник-вымогатель.

Фото: СБУ.