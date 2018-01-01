Похищение бизнесмена в Киеве среди бела дня: суд избрал подозреваемым меру пресечения

Один из возможных злоумышленников является уроженцем России.

Суд арестовал мужчин, подозреваемых в похищении бизнесмена в Киеве delate.info

Суд избрал меру пресечения двум мужчинам, подозреваемым в похищении в Киеве бизнесмена среди бела дня, в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Возможными злоумышленниками являются уроженцы Донецкой области и Дагестана (республика, которая входит в состав России), говорится на сайте прокуратуры столицы.

По данным ведомства, мужчинам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

"Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление местонахождения третьего соучастника преступления. Досудебное расследование продолжается", — подчеркнули в прокуратуре.

Ранее в Главном управлении Нацполиции в Киеве сообщили, что в столице правоохранители задержали похитителей бизнесмена из Ивано-Франковска (Прикарпатье), которые за его освобождения требовали выкуп в размере 50 тысяч долларов.

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