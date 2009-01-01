Похищение, пытки и смерть. В Мариуполе злоумышленники издевались над парнями, один — умер

Задержаны два злоумышленника, отметили в прокуратуре.

Кулак, иллюстрация Житомир-info

В Мариуполе Донецкой областидвух парней и привезли на территорию заброшенного завода, где избивали их и пытали, один пострадавший умер.

Об этом говорится на сайте прокуратуры региона.

В ведомстве уточнили, что нападавшие хотели получить от людей признания вины относительно незаконного сбыта наркотических средств непосредственно ими и другими лицами.

"Во время досудебного расследования установлено, что в Мариуполе двое мужчин 24 и 25 лет вместе с сообщниками, применяя физическое насилие и слезоточивый газ, похитили двух парней 21 и 19 лет", — отмечается в сообщении.

Злоумышленники затолкали их в автомобиль и привезли на территорию завода. Там похищенных били ногами, руками, палкой, а также прикладами охотничьего оружия по различным частям тела, угрожая убить.

Похитители накрывали парням лицо тканью и поливали водой, прижимали к телу подожжены сигареты, а одному из парней прострелили ногу. Обоим пострадавшим были причинены тяжкие телесные повреждения, от которых один из них скончался.

Мариупольской местной прокуратурой №1 направлен в суд обвинительный акт в отношении двух лиц по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 121 (тяжкие телесные повреждения), ч. 2 ст. 125 (легкие телесные повреждения), ч. 2 ст. 127 (пытки), ч. 3 ст. 146 (похищение человека) Уголовного кодекса, они задержаны.

Ранее сообщалось, что в Запорожье правоохранители задержали группу из 12 похитителей, которые захватили и удерживали в плену человека. Узнать больше об инциденте можно здесь.