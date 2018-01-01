Похищение сына дипломата из Ливии: полиция похвасталась быстрыми успехами в расследовании

Похитителей задержали.

Киевские полицейские задержали похитителей сына атташе посольства Ливии.

Как сообщил начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко на странице ведомства в Facebook, преступниками оказались двое граждан Египта, уже несколько лет проживающих на территории Украины.

Сделали они это ради выкупа. Причем, по заявлению главы столичной Нацполиции, четко понимали, кого они похитили. Парни пытались связаться с родителями пострадавшего.

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Теперь злоумышленникам грозит до 7 лет тюрьмы. По делу открыто два уголовных производства: по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) и ч. 2 ст. 189 (Вымогательство) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, что днем 25 июня в центре Киева на улице Тургеневской неизвестные похитили сына финансового атташе посольства Ливии. Двое неизвестных насильно посадили гражданина Ливии Абдусалама 1992 года рождения в автомобиль Volkswagen Golf темно-синего цвета и скрылись в неизвестном направлении.

Спустя несколько часов полицейские нашли похищенного, он получил незначительные телесные повреждения.

Впоследствии похищенный рассказал, что неизвестные затащили его в автомобиль, вывезли на заброшенную СТО, избили и требовали деньги. После его снова посадили в автомобиль, завязали глаза и выбросили в лесополосе, недалеко от места, где его обнаружили патрульные.

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