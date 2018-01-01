Похищение, выстрелы, смерть. СМИ сообщили о дерзком преступлении в Кривом Роге

В городе правоохранители ввели план "Перехват".

В Кривом Роге похитили мужчину, была стрельба, пострадавший умер, узнали СМИ 1kr.ua

В пятницу, 1 июня, в Кривом Роге Днепропетровской области неизвестные на автомобиле похитили мужчину , в машине прозвучали выстрелы, после чего человека из нее выбросили.

Пострадавший скончался в больнице, сообщает "Первый Криворожский" со ссылкой на слова очевидцев.

По данным издания, в городе сотрудники полиции ввели план "Перехват", правоохранители разыскивают Mercedes-Benz Sprinter белого цвета.

В Кривом Роге похитили мужчину, была стрельба, пострадавший умер, узнали СМИ 1kr.ua

Напомним, в январе в Кривом Роге похитили 20-летнего парня, требовали от его матери 100 тысяч гривень выкупа, а через три недели зверски убили, правоохранители задержали трех подозреваемых. Узнать больше о преступлении можно здесь.

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