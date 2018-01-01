Похищение, выстрелы, смерть. СМИ сообщили о дерзком преступлении в Кривом Роге

В городе правоохранители ввели план "Перехват".
Пострадавший скончался в больнице, сообщает "Первый Криворожский" со ссылкой на слова очевидцев.
По данным издания, в городе сотрудники полиции ввели план "Перехват", правоохранители разыскивают Mercedes-Benz Sprinter белого цвета.
Напомним, в январе в Кривом Роге похитили 20-летнего парня, требовали от его матери 100 тысяч гривень выкупа, а через три недели зверски убили, правоохранители задержали трех подозреваемых. Узнать больше о преступлении можно здесь.
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