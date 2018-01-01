Похищения, "отжим" бизнеса, вымогательство. На Киевщине накрыли банду, фото и видео

Правоохранители задержали членов организованной преступной группировки и заказчика одного из преступлений.
В состав банды входили выходцы с Северного Кавказа, говорится на сайте Службы безопасности Украины.
По данным спецслужбы, правоохранители выяснили, что злоумышленники получили заказ от коммерсанта выбить 20 тысяч долларов с бизнес-партнера, которые тот якобы задолжал.
"Сотрудники СБУ задокументировали, что члены группы для получения суммы угрожали бизнесмену физической расправой, в частности, нанесением тяжким телесных повреждений", — отмечается в сообщении.
Позже оперативники спецслужбы зафиксировали передачу участникам группировки аванса и задержали четырех злоумышленников во время получения 18 тысяч долларов возле ресторана на трассе Киев — Борисполь. Позже был задержан и заказчик преступления.
Начато производство по ч. 2 и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.
Ранее в Нацполиции сообщили, что в Киеве были задержаны похитители бизнесмена из Ивано-Франковска (Прикарпатье), которые за его освобождения требовали выкуп в размере 50 тысяч долларов. Узнать больше об инциденте можно здесь.
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