Похищения, "отжим" бизнеса, вымогательство. На Киевщине накрыли банду, фото и видео

< > < >

1 / 2 На Киевщине правоохранители задержали членов банды (ssu.gov.ua)

Правоохранители задержали членов организованной преступной группировки и заказчика одного из преступлений.

На Киевщине правоохранители задержали членов банды ssu.gov.ua

В Киевской области задержали четырех членов организованной преступной группировки , которая специализировалась на похищении людей, "отжиме" бизнеса, имущества и вымогательстве денег.

В состав банды входили выходцы с Северного Кавказа, говорится на сайте Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, правоохранители выяснили, что злоумышленники получили заказ от коммерсанта выбить 20 тысяч долларов с бизнес-партнера, которые тот якобы задолжал.

"Сотрудники СБУ задокументировали, что члены группы для получения суммы угрожали бизнесмену физической расправой, в частности, нанесением тяжким телесных повреждений", — отмечается в сообщении.

Позже оперативники спецслужбы зафиксировали передачу участникам группировки аванса и задержали четырех злоумышленников во время получения 18 тысяч долларов возле ресторана на трассе Киев — Борисполь. Позже был задержан и заказчик преступления.

На Киевщине правоохранители задержали членов банды ssu.gov.ua

Начато производство по ч. 2 и ч. 4 ст. 189 (вымогательство) Уголовного кодекса.

Ранее в Нацполиции сообщили, что в Киеве были задержаны похитители бизнесмена из Ивано-Франковска (Прикарпатье), которые за его освобождения требовали выкуп в размере 50 тысяч долларов. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Читайте наши новости в Facebook