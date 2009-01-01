Похитили оборудование на миллион. На Киевщине накрыли банду, грабившую станции мобильных операторов

Оперативники спецслужбы изъяли у них похищенное имущество, спецоборудование для его демонтажа, револьвер с патронами и наркотики.
Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.
Согласно сообщению, к этому времени злоумышленники успели нанести ущерб операторам связи на 1 млн грн.
"Во время задержания шести членов банды оперативники спецслужбы изъяли у них похищенное имущество, спецоборудование для его демонтажа, револьвер с патронами и наркотики", — добавляется в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех участников противоправной деятельности.
Напомним, в Хмельницкой области накрыли банду рэкетиров.
Фото: СБУ.