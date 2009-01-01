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Похитили оборудование на миллион. На Киевщине накрыли банду, грабившую станции мобильных операторов

Сегодня, 14:52
Банда, СБУ, Киевщина < >
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1 / 5 На Киевщине накрыли банду (Пресс-центр СБУ)

Оперативники спецслужбы изъяли у них похищенное имущество, спецоборудование для его демонтажа, револьвер с патронами и наркотики.

Банда, СБУ, Киевщина
На Киевщине накрыли банду Пресс-центр СБУ
В Киевской области правоохранители задержали организованную преступную группировку, которая специализировалась на похищении оборудования базовых станций операторов мобильной связи.

Об этом идет речь в сообщении пресс-центра СБУ.

Согласно сообщению, к этому времени злоумышленники успели нанести ущерб операторам связи на 1 млн грн.

"Во время задержания шести членов банды оперативники спецслужбы изъяли у них похищенное имущество, спецоборудование для его демонтажа, револьвер с патронами и наркотики", — добавляется в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается комплекс неотложных следственных действий, направленных на установление всех участников противоправной деятельности.

Напомним, в Хмельницкой области накрыли банду рэкетиров.

Фото: СБУ.

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Киев, банда, воры, СБУ
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