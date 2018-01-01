"Поиграли в тир". В Одессе мужчины стреляли по авто с ребенком ради потехи

Что и говорить - очень жуткий и страшный способ "развлечения" для себя избрали четверо одесситов.

Изъятое оружие Полиция Одессы

В Малиновском районе Одессы группа мужчин обстреляла автомобиль, в котором передвигалась семья с маленьким ребенком.

Соответствующее сообщение во вторник, 2 мая, опубликовала пресс-служба Главка Нацполиции по Одесской области. Согласно обнародованным ведомством данным, на место происшествия быстро прибыла следственно-оперативная группа, кинологи с собаками и сотрудники батальона полиции особого назначения. Личности злоумышленников удалось установить достаточно оперативно. Оказалось, что группа мужчин начала стрелять по автомобилям, проезжавшим мимо – просто ради развлечения. Во время обыска их жилья правоохранители обнаружили и изъяли три единицы огнестрельного оружия, в том числе пистолет Макарова, две обоймы, девять боевых патронов, а также револьвер и пистолет калибра 5,6 миллиметра.

Открыто уголовное дело. Расследование продолжается.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Одесской области из гранатомета разнесли кафе.

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