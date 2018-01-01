"Показалось, что собака". В Никополе мужчина на легковушке насмерть сбил ребенка и скрылся

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1 / 3 В Никополе мужчина на легковушке насмерть сбил мальчика и скрылся (dp.npu.gov.ua)

Смертельная авария произошла вчера утром, злоумышленник задержан.

В Никополе мужчина на легковушке насмерть сбил мальчика и скрылся dp.npu.gov.ua

В понедельник утром, 18 июня, в Никополе Днепропетровской области 35-летний мужчина на автомобиле Daewoo Lanos на пешеходном переходе сбил 10-летнего мальчика, пострадавший умер на месте происшествия.

Авария случилась в 8:45 на ул. Героев Чернобыля, злоумышленник скрылся в места происшествия, но его задержали неподалеку во дворе, говорится на сайте Главного управления Национальной полиции в регионе.

По словам водителя, ему показалось, что он сбил собаку, рассказала ТСН пресс-секретарь ведомства Анна Старчевская.

"Он поехал на запрещающий сигнал светофора. Предварительно водитель трезв, но он будет проходить обследование на содержание алкоголя в больнице…", — отметила собеседница.

Начато производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса.

Напомним, вечером 17 июня в Харькове водитель на микроавтобусе наехал на 7-летнюю девочку, пострадавшая умерла от полученных телесных повреждений. Узнать больше об инциденте можно здесь.

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