Покушение на Мосийчука: кому выгоден теракт

Эксперт назвал три версии взрыва возле телеканала "Эспрессо".

Эксперт не видит российский след в покушении на Мосийчука espreso.tv

Взрыв возле помещения телеканала "Эспрессо", в результате которого погибло два человека ии политолог Виталий Бала, вряд ли связан с Россией. Такое мнение в комментарии Главреду высказал политический аналитик Анатолий Октисюк.

"У нас многие события объясняют российским следом. И, безусловно, следствие еще должно разобраться в случившемся. Однако уже сейчас можно высказать несколько предположений в связи с этой историей. Первое — это могла быть какая-то личная месть Мосийчуку со стороны его врагов или недоброжелателей. Ведь вполне вероятно, что таковые у Мосийчука есть, учитывая его бекграунд", - отметил эксперт.

В качестве второй версии Октисюк назвал провокацию с целью увеличения влияния правоохранительных органов и силовых структур, между которыми идёт конкуренция.

"Не исключено, что после этого "теракта" могут быть пересмотрены правила безопасности, в том числе в отношении проведения массовых акций. То есть в результате правоохранителям и силовикам могут расширить полномочия, а также более строго будут подходить к организации протестов. В любом случае, это повлияет на протестную деятельность, то есть будут более жесткие требования к организации акций и т.п", - считает он.

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В этом случае, по словам эксперта, получается так, что Игорь Мосийчук и Виталий Бала стали случайными жертвами. И вполне возможно, что на их месте мог оказаться кто угодно. Не случайно, уверен Октисюк, выбрано и место: "Это такая подворотня, где нет ни камер, ничего".

Как третью возможную версию Октисюк отметил интерес Банковой. "В последнее время СМИ много внимания уделяют Радикальной партии. А лидер РП выгоден власти как возможный политический оппонент и вероятный претендент на второй тур президентских выборов. Потому, возможно, Мосийчук не случайно стал мишенью", - сказал политический эксперт.

Комментируя вероятность "российского следа", на котором настаивают сам Мосийчук и Радикальная партия, Октисюк отметил: "В России Мосийчук вряд ли нужен, чтобы устраивать против него такого рода акции. Этот человек не представляет большого политического интереса. Да и для чего это России? Ведь есть более одиозные политики, нежели Мосийчук".

Напомним, вечером 25 октября возле помещения телеканала "Эспрессо" произошел взрыв. В результате погиб охранник нардепа Мосийсчука и случайный прохожий. Нардеп Мосийчук и политолог Бала находятся в больнице в тяжелом состоянии.