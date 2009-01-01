Покушение в Кропивницком. Неизвестные ранили местного жителя, их поймали копы

Преступление произошло сегодня утром, отметили правоохранители.

Задержанный злоумышленник kg.npu.gov.ua

Во вторник утром, 21 февраля, в Кропивницком Кировоградской области трое неизвестных ранили местного жителя из огнестрельного оружия и ножом, позже их задержали полицейские.

Об этом говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился около 9:30.

"Потерпевший госпитализирован. При осмотре автомобиля задержанных было изъято две единицы оружия — охотничий карабин и помповое ружье", — отметили в пресс-службе.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований по ст. 15 и ч. 1 ст. 115 (покушение на убийство) Уголовного кодекса. "Следственные действия продолжаются", — добавили в Нацполиции.

Между тем на странице в Facebook патрульной полиции города говорится, что стрельба произошла на ул. Габдрахманова. По предварительным данным, два авто марки Lexus заблокировали припаркованный Mitsubishi.

Из Lexus вышли четверо мужчин и разбили окна в заблокированной машине. Угрожая оружием, они вытащили из авто человека, пересели в Lexus и скрылись в неизвестном направлении. Были слышны выстрелы.

"Экипажи патрульной полиции начали преследовать два Lexus. Преступники заехали в жилые дворы на ул. Башкирской и пересели в Honda черного цвета. На выезде из города патрульные остановили это транспортное средство", — добавили в полиции.

Правоохранители задержали трех человек. В салоне авто также найдена спортивная сумка с оружием. В результате стрельбы двое мужчин ранены, они госпитализированы.

Фото: kg.npu.gov.ua, видео: Поліція Кіровоградщини