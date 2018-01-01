Полиция задержала лидера и киллера одной из крупнейших украинских ОПГ

При обыске у киллера изъяли АК, пистолет с патронами, тротиловые шашки, упаковки пластида, механические взрыватели, "черную бухгалтерию".

Житомирской области сторудники полиции задержали киллера и лидера одной из крупнейших украинских организованных преступных группировок.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, двое жителей Днепропетровской области подозреваются в покушении на убийство, а также в причастности к наркогруппировке в составе 30 человек. "Члены организации занимаются поставкой и реализацией наркотических средств на территории Украины", - сообщили в полиции.

Киллером оказался 32-летний житель Никополя, его называют причастным к обстрелу автомобиля 22 июля под Житомиром, где была ранена 46-летняя жительница Киева. Во время обыска у него изъяли АК, пистолет с патронами, тротиловые шашки, упаковки пластида, механические взрыватели, "черную бухгалтерию".

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей, однако после внесения залога в 140 тыс. грн его отпустили из-под стражи. После этого его снова задержали - уже по подозрению в покушении на убийство.

Лидера ОПГ задержали сегодня. Он ехал в суд, чтобы поддержать подозреваемого, но по дороге попал в ДТП. При осмотре авто у него был изъяли пистолет с глушителем, крупную сумму денег, а также наркотики.

По словам первого зама главы Нацполиции Вячеслава Аброськина, задержанные являются членами одной из крупнейших организованных преступных группировок, действующих на территории Украины.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы, произошедшей в Одессе в ночь на субботу, 28 июля, один человек погиб.

"Поздняя ночь, Одесса, улица Паустовского, разборка среди "горячих парней",стрельба, по итогу один труп. Молниеносная реакция опера и патрульных-стрелок задержан!!! И опять... криминальный "турист" из окружения недавнего задержанного гражданина "с", ствол в трусах, в голове лихие 90-е, а в крови судя по всему лошадиная доза алкоголя. Пора в тюрьму....", - сообщил начальник ГУ Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин.

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