Получил удар электротоком. В Одесской области умер подросток, поднявшийся на крышу поезда

По данному факту начато уголовное производство.

В Одесской области умер подросток news24ua.com

Одесской области умер 17-летний подросток, получивший ожоги от поражения электротоком на крыше поезда.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.

Отмечается, что несовершеннолетний, получивший травмы в результате удара током во время того, как залез на вагон поезда в Раздельнянском районе, умер в медицинском учреждении.

По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

"Следователи устанавливают причины трагического случая", — сообщили в главке.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе умер подросток после неудачного селфи на крыше электрички.