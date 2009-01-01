Получил удар электротоком. В Одесской области умер подросток, поднявшийся на крышу поезда

По данному факту начато уголовное производство.
Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Одесской области.
Отмечается, что несовершеннолетний, получивший травмы в результате удара током во время того, как залез на вагон поезда в Раздельнянском районе, умер в медицинском учреждении.
По данному факту начато уголовное производство, предусмотренное ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
"Следователи устанавливают причины трагического случая", — сообщили в главке.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе умер подросток после неудачного селфи на крыше электрички.