Помощника нардепа-"радикала" задержали за мошенничество

Злоумышленник требовал деньги от человека, отметили в ГПУ.

Генпрокуратура, иллюстрация ZN.UA

В четверг, 26 января, правоохранители задержали помощника одного из народных депутатов от Радикальной партииза мошенничество.

Об этом говорится на сайте Генпрокуратуры.

В то же время лидер политсилы на своей странице в Facebook написал, что речь идет об Алексее Бевзюке.

"Помощник нардепа задержан по факту систематического завладения путем обмана денежными средствами гражданина в сумме 5 тыс. гривен", — отметили в пресс-службе.

По данным ГПУ, тот в октябре 2016 года выдвинул потерпевшему требование о передаче ему 200 тыс. гривен, с условием выплаты ежемесячно по 15 тыс. гривен, за содействие в беспрепятственном осуществлении деятельности в сфере предоставления услуг по доступу к Интернету.

Действия помощника нардепа квалифицированы по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса (мошенничество, совершенное в крупных размерах), проводятся первоочередные следственные действия.

Ранее сообщалось, что во Львовской области силовики при получении крупной взятки задержали помощника-консультанта одного из народных депутатов. Узнать больше об инциденте можно здесь.