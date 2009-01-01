Пострадавший попал в больницу, отметили в полиции.

Нож, иллюстрация kyiv.npu.gov.ua

В Харькове пенсионер-местный житель пять разсвоего сына, чуть не убив его, злоумышленника задержали правоохранители.

Об этом говорится на странице полиции Харьковщины в Facebook.

В ведомстве уточнили, что преступление произошло в одной из квартир многоэтажного дома в Северном переулке, пострадавший попал в больницу.

"59-летний харьковчанин пять раз ударил ножом молодого человека... в институт неотложной хирургии был госпитализирован 32-летний мужчина с проникающими колото-резаными ранами живота", — отмечается в сообщении.

Копы выяснили, что до инцидента родственники распивали спиртное, потом между ними возникла ссора, пенсионер схватил кухонный нож и несколько раз ударил им сына. Начато производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Ранее стало известно, что в Деснянском районе Киева полицейские задержали пассажира такси, который нанес более 20 ножевых ранений подвозившему его водителю, а тело выбросил в лесополосе.