Попытка вражеского штурма Авдеевки: ранены два мирных жителя, город остался без электроэнергии

Мужчина 1976 года рождения на момент обстрела находился во дворе.

В Авдеевке ранены два мирных жителя 62.ua

Об этом начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил в Facebook.

"Авдеевка. Боевики утром обстреляли жилой сектор в районе ул. Заводской и Седова. Два человека получили ранения", — написал Аброськин.

По его данным, мужчина 1976 года рождения на момент обстрела находился во дворе — рядом с ним разорвалась мина, и он получил осколочное ранение спины, бедра и лица.

Женщина, 1959 года рождения, шла домой по ул. Заводской, когда рядом разорвалась мина. Она получила осколочное ранение бедра и спины. Оба раненых находятся в больнице.

Кроме того, Авдеевка в результате обстрелов осталась без электричества, сообщил в эфире "112 Украина" руководитель военно-гражданской администрации города Павел Малыхин.

"Буквально 7 минут назад город остался обесточенным, сейчас выясняем, в чем причина, будем принимать определенные действия. С теплоснабжением пока что все нормально, оно от завода идет (Авдеевского коксохимического, — ред.)", — сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что во время неудачной попытки штурма боевиками позиций сил АТО в промзоне Авдеевки был уничтожен вражеский комбат.