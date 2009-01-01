Попытки захвата не было. В полиции рассказали, что произошло у воинской части в Одессе

Возле военного объекта работали обычные строители, сказал Форостяк

Место происшествия Скриншот видео с youtube.com

В Одессене пытались захватить территорию воинской части, к объекту приехали обычные строители, и начали работы возле него.

Об этом советник ГУ Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

В то же время он уточнил, что то имущество, о вывозе которого говорили, на самом деле является строительным мусором.

"Полицейские выехали на место и обнаружили, что, во-первых, строительные работы, о которых идет речь, проходят на прилегающих к военной части территории, то есть за ее границами. У застройщика есть все необходимые документы от органов местного самоуправления", — добавил собеседник.

Позже, обследовав камеры и изучив материалы, правоохранители выяснили, что на месте происшествия были не неизвестные в балаклавах, а обычные строители, которые обустроили свой забор с помощью техники.

"Мне известно, что конфликт идет давно, и основанием есть то, что земли, которые находятся за пределом ограждения воинской части, интересуют как военных, так и разных дельцов. Мне известно, что городской совет выделил часть этой земли под строительство гипермаркета. Никакого производства полиция не открывала", — подчеркнул Форостяк.

Ранее начальник пресс-центра командования Воздушных сил ВСУ Роман Юрчило говорил, что утром 29 октября в Одессе около 40 человек в балаклавах попытались осуществить рейдерский захват части территории военного объекта, который является собственностью Министерства обороны.

Видео: InfoResist - ИнфоРезист