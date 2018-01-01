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Пострадавший в перестрелке у ресторана в Киеве умер от тяжелых ранений

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1 / 5 Характер полученных пострадавшим ранений оказался слишком тяжелым (Киев оперативный/Facebook)

Пострадавший скончался еще до попадания на операционный стол.

стрельба в Киеве 7
Характер полученных пострадавшим ранений оказался слишком тяжелым Киев оперативный/Facebook
Мужчина, получивший пять пуль в живот и спину в результате устроенной кавказцами перестрелки около ресторана "Долма" в Киеве, скончался в больнице.

Об этом сообщает телеканал Newsone со ссылкой на собственный источник в Национальной полиции.

Как сообщил источник, пострадавшего в очень тяжелом состоянии доставили в городскую больницу №17 вовремя, однако характер полученных им ранений оказался слишком тяжелым. Пострадавший скончался еще до попадания на операционный стол.

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Напомним, в Киеве на на пересечении улиц Тверская и Васильковская произошла перестрелка с участием кавказцев. Один из них выпустил в другого пять пуль и попытался сбежать, но был задержан.

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Киев, стрельба, перестрелка, полиция, ресторан, кавказцы, убийство, смерть
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