Потрепаны "мотострелки" и "морпехи" ДНР. В Минобороны назвали потери боевиков за неделю

На востоке нашей страны ранены еще 17 террористов.
Об этом спикер рассказал на брифинге, ссылаясь на данные военной разведки, пишет УНИАН.
По его словам, самые большие потери понесли "3 отдельная мотострелковая бригада" и "9 отдельный штурмовой мотострелковый полк морской пехоты" самопровозглашенной ДНР (орудуют под захваченной Горловкой и на Мариупольском направлении соответственно).
"По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины подтверждены потери противника за минувшую неделю, которые составили девять погибших и 17 раненных оккупантов", — отметил полковник.
Напомним, на Донбассе боевики обстреливают позиции сил АТО, а те, в свою очередь, открывают ответный огонь. Ранее Александр Мотузяник говорил, что в зоне спецоперации с 14-20 августа были уничтожены 30 боевиков, а 51 — получил ранения.