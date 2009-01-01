Повесился на простыне. В СИЗО покончил с собой овидиопольский убийца

С 4 января 2017 года подозреваемый содержался в одиночной камере.
Как сообщил представитель в правоохранительных органах, Дмитрий Погорелов обнаружен повешенным в камере следственного изолятора, пишет УНИАН.
В настоящее время проводятся соответствующие следственные действия.
В прокуратуре отметили, что с 4 января 2017 года указанный гражданин содержался в одиночной камере.
"Это было требование областной прокуратуры к пенитенциарному учреждению, в связи с имеющейся информацией о возможных незаконных действиях в отношении подследственного со стороны других заключенных", — пояснили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что по данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство) с пометкой "Самоубийство".
"По предварительным данным, смерть мужчины наступила от механической асфиксии шеи, в результате путем повешения на простыне", — добавили в прокуратуре.
В настоящее время проводятся соответствующие следственные мероприятия, в том числе назначена судебно-медицинская экспертиза для установления точной причины смерти заключенного.
Напомним, военнослужащие Национальной гвардии Украины и сотрудники полиции задержали овидиопольца Дмитрия Погорелова, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ее двухлетней дочери, двух поджогах и попытке теракта.