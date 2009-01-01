Поврежденные дома, раненый мужчина. Боевики обстреляли Авдеевку из "Градов"

Террористы атаковали старую часть города.

Последствия обстрела Авдеевки facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

Во вторник, 23 мая, боевики из "Градов" обстреляли старую часть, повреждены десять домов, есть пострадавший.

Об этом начальник ГУ Нацполиции в регионе Вячеслав Аброськин написал на своей странице в Facebook.

В то же время он уточнил, что в результате атаки в голову был ранен мужчина.

"По состоянию на 17:30 в результате обстрела повреждены десять домов в старой части Авдеевки: Колосова, 94а, 96, Лермонтова, 44, 45, Леваневского, 3, 6, 8, 10, 16а, Шевченко, 15", — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 13 мая глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский сообщил, что боевики обстреляли жилые кварталы частного сектора Авдеевки, тогда погибли три женщины и один мужчина.

Фото: facebook.com/Vyacheslav.Abroskin