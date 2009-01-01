Повязали "белых львов". В Кропивницком накрыли банду, совершавшую разбои и грабежи

Члены группировки, в состав которой входили девушки, в социальных сетях знакомились с потенциальной жертвой.

В Кропивницком накрыли банду Пресс-центр СБУ

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой задержали участников организованной группировки "White Lions" ("Белые львы"), которые совершали нападения и ограбления жителей Кропивницкого

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что члены группировки, в состав которой входили девушки, в социальных сетях знакомились с потенциальной жертвой. "Ему назначали встречу в безлюдных местах, где другие члены группы нападали на жертву, грабили ее, наносили тяжкие повреждения, требуя на видео признания в якобы педофилии. Затем, шантажируя размещением видео в сети Интернет, длительное время требовали деньги и другие материальные ценности", — говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы выяснили, что для организации своих действий участники общались между собой в закрытой группе одной из соцсетей, организовывали встречи, обсуждали детали совершения разбойных нападений. Зафиксировано почти 40 видеороликов, на которых участники "White Lions" совершают групповые нападения на местных жителей, проинформировали в пресс-центре.

"Сотрудники СБ Украины взяли восьмерых участников группировки во время расправы над очередной жертвой. Организаторами банды оказались два инспектора городского следственного изолятора, одного из которых СБУ задержала, второй находится в розыске", — подчеркивается в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.

Пресс-центр СБУ

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Фото: СБУ.