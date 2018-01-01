Повылетали окна, ранен человек. Боевики обстреляли школу в Светлодарске

Инцидент произошел сегодня утром, детей из учебного заведения распустили по домам.

В результате обстрела боевиками школы в Светлодарске пострадал мужчина

В четверг утром, 17 мая, боевики обстреляли школу в Светлодарске Донецкой области, пострадал гражданский.

В учебном заведении повылетали окна, написал глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"Прилетело" и разорвалось прямо на школьном дворе. Ранен один гражданский — он в момент "прилета" на своем авто проезжал мимо школы… Детей распустили по домам", — отметил чиновник.

В результате обстрела боевиками школы в Светлодарске пострадал мужчина Скриншот с facebook.com/zhebrivskyi

Ранее в пресс-центре операции Объединенных сил сообщили, что 16 мая на Донбассе ситуация усложнилась, вдоль всей линии соприкосновения продолжались активные боевые действия, погибли двое украинских воинов, а четверо — получили ранения.

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