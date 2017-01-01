Пожар и смерть. На Харьковщине погибли три человека, среди них — двое детей

Возгорание произошло в Новой Водолаге в одном из частных домов.

Пожарные ликвидировали возгорание вчера поздно вечером ck.dsns.gov.ua

В субботу вечером, 13 января, в поселке Новая Водолага Харьковской области в частом доме возник пожар , от отравления продуктами горения умерли три человека, из них двое детей, 2012 года рождения.

Возгорание случилось в 20:12 по адресу ул. Комаровская, 6, огонь распространился на площадь около 50 метров квадратных, говорится на сайте ГСЧС.

По данным ведомства, спасатели ликвидировали пожар в 23:07, его причина устанавливается.

Напомним, 5 января в Житомирской области в частном доме в результате пожара погибли двое детей, их тела обнаружили в кровати. Вероятно, возгорание произошло из-за детских шалостей с огнем. Узнать больше о трагедии можно здесь.