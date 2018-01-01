Пожар в Чернобыле-2018: названа наиболее вероятная причина возгорания

Спасатели осторожны в оценках причин.

Названа наиболее вероятная причина пожара в Чернобыле. Facebook.com/levina.ns

Наиболее вероятной причиной возникновения пожара в Чернобыльской зоне 5 июня-2018 называют поджог.

На это указывают данные как полиции, так и ГСЧС. Как сообщается в сюжете ТСН, на месте возгорания полиция обнаружила 3 или 4 факела.

Целью умышленного поджога могло быть сокрытие следов иного преступления – к примеру, незаконной вырубки леса.

Спасатели осторожны в оценках причин. К тому же на данный момент они сконцентрированы на борьбе с пламенем. "На данный момент еще работают подразделения. Уже после ликвидации пожара выяснят причину. Но следует отметить, что огонь был в разных местах, то есть возгорание этой подстилки было в разных местах", – уточнила пояснила представитель ГСЧС.

По данным пожарных, пожар возник около 10:00. С травы огонь перекинулся на лес, и пламя не удалось локализировать до сих пор. Этому мешает сильный порывистый ветер.

На месте работают около 120 спасателей, 30 единиц техники, также привлечена авиация – самолет Ан-32 и вертолет Ми-8, которые уже сбросили на очаги пожара свыше 30 тонн воды.

Напомним, синоптик Наталья Диденко предупредила, что дым с чернобыльского пожара несет на Киев. При этом она уточнила, что данное направление означает, что со стороны Чернобыля ветер сейчас несет радиацию в сторону Киева.

В то же время официальный власти настаивают, что ветер дует в иную сторону. "Ветер юго-западный, на Киев задымление не идет", – уже успел заверить руководитель управления по чрезвычайным ситуациям КГГА Роман Ткачук.

Подробнее о том, что лучше есть в этот период, а от каких продуктов лучше воздержаться, читайте в нашем материале Пожар в Чернобыле-2018: как защититься от радиации в домашних условиях.

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