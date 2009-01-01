Пожар в дизельном поезде на Виннитчине, эвакуированы 130 пассажиров, опубликованы фото

В поезде находилось 130 пассажиров, которые на момент прибытия спасателей были эвакуированы.

Сегодня, 5 июня, в Винницкой области в дизельном поезде № 6336 сообщением Могилев-Подольский — Жмеринка возле станции Мытки Барского района произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на месте происшествия работали пожарный поезд станции Жмеринка, пожарно-спасательные подразделения 15-ДПРЧ г. Бар, 23-ДПРЧ г. Мурованые Куриловцы, 34-ДПРЧ г. Шаргород.

"По прибытии первого подразделения было установлено, что горит кабина механика в дизельном локомотиве. Поезд состоял из 3-х вагонов. В поезде находилось 130 пассажиров, которые на момент прибытия подразделения были эвакуированы из поезда. Угрозы жизни пассажирам нет", — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара было привлечено 4 единицы техники и 14 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, 27 мая произошла масштабной аварии на железной дороге в Хмельницкой области, в которой столкнулись пассажирский поезд №139 "Киев — Каменец-Подольский" и товарняк,

фото: vn.dsns.gov.ua