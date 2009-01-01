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Пожар в дизельном поезде на Виннитчине, эвакуированы 130 пассажиров, опубликованы фото

Сегодня, 11:25
Дизель, пожар, поезд, < >
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1 / 4 (vn.dsns.gov.ua)

В поезде находилось 130 пассажиров, которые на момент прибытия спасателей были эвакуированы.

Дизель, пожар, поезд,
vn.dsns.gov.ua
Сегодня, 5 июня, в Винницкой области в дизельном поезде № 6336 сообщением Могилев-Подольский — Жмеринка возле станции Мытки Барского района произошел пожар.

Как сообщили в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, на месте происшествия работали пожарный поезд станции Жмеринка, пожарно-спасательные подразделения 15-ДПРЧ г. Бар, 23-ДПРЧ г. Мурованые Куриловцы, 34-ДПРЧ г. Шаргород.

"По прибытии первого подразделения было установлено, что горит кабина механика в дизельном локомотиве. Поезд состоял из 3-х вагонов. В поезде находилось 130 пассажиров, которые на момент прибытия подразделения были эвакуированы из поезда. Угрозы жизни пассажирам нет", — говорится в сообщении.

К ликвидации пожара было привлечено 4 единицы техники и 14 человек личного состава. Причина возгорания устанавливается.

Напомним, 27 мая произошла масштабной аварии на железной дороге в Хмельницкой области, в которой столкнулись пассажирский поезд №139 "Киев — Каменец-Подольский" и товарняк, 

фото: vn.dsns.gov.ua

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дизель, пожар, эвакуация, пассажир, поезд, ГСЧС, спасатель, Винница
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