Пожар в хостеле Запорожья, погибли 5 человек

На месте пожара были обнаружены тела 4 погибших, еще один человек умер в больнице..

zp.dsns.gov.ua В Запорожье, в ночь на 2 октября, произошел пожар в двухэтажном здании хостела, в результате которого погибли пять человек.

Как сообщает пресс-центр Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС), пожар произошел "...по ул. Жуковского, 36. В 2:46, 2 октября, в двухэтажном здании хостела площадью 200 кв. м на втором этаже возник пожар.

В 4:15 пожар ликвидирован на площади 100 м. кв. На месте пожара обнаружены тела 4 погибших.

Подразделениями ГСЧС спасены 5 человек (из них ребенок 2009 г.р.), которые госпитализированы в больницу, 1 человек умер в больнице.

К тушению пожара были привлечены 15 ед. тех. и 52 чел. Причина пожара устанавливается", — рассказали в ведомстве.

По сообщению пресс-секретаря ГСЧС Юлии Барышевой, "ночлежку", которую назвали хостелом, самовольно обустроили в двухэтажном кирпичном здании по дороге на оптовый рынок возле "тещиного языка".

"На втором этаже были решетки — люди не могли даже выпрыгнуть!", — сказала она, пишет 061.

Напомним, 15 сентября произошел пожар на территории детского оздоровительного комплекса "Виктория" в Одессе. Корпус, где вспыхнул пожар, выгорел дотла. При разборе обгоревших руин были обнаружены останки двух девочек, через некоторое время было сообщено о фрагментах еще одного тела.