Пожар в одесском лагере: задержаны два человека

При реконструкции "Виктории" были допущены нарушения, отметил активист.

Пожар в лагере "Виктория", иллюстрация Думская

В субботу, 16 сентября, послев Одессе были задержаны его директор и ответственный за пожарную безопасность.

Об этом начальник следственного управления ГУ Национальной полиции в Одесской области Сергей Шайхет написал в Facebook.

В то же время он уточнил, что задержанным сообщили о подозрении по ст. 270 ч. 2 (нарушения требований пожарной безопасности, повлекшие гибель людей) Уголовного кодекса.

"По факту пожара... задержан… директор — Саркисян П.А. и ответственный за пожарную безопасность — Янчик Н.В.", — отмечается в сообщении.

Известный в Одессе активист Владислав Балинский, который входит в общественную комиссию "Группа 2 мая", выяснявшую причины пожара в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года, сказал, что при реконструкции лагеря были допущены нарушения, пишет УНИАН.

"… группа одесситов провела общественное инспектирование комплекса "Виктория" и пришла к выводу, что материал с определенными показателями горючести, который был использован в данном случае (сосновый, еловый кругляк), не допустим к использованию в детских спальных помещениях", — отметил собеседник.

По его словам, там прямо на деревянную поверхность было установлено электрооборудование — более десяти бойлеров и 48 головных светильников на каждый корпус, что недопустимо. Балинский также поставил под сомнение качество светильников, акцентировал внимание на отсутствии системы активного пожаротушения.

Напомним, в Одессе пожар на территории лагеря начался поздно вечером 15 сентября. Корпус, в котором произошло возгорание, выгорел дотла, погибли трое детей. После трагедии в Одесской области объявили траур.

Видео: ТСН