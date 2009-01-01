"Правый сектор" потерял бойца: в зоне АТО погиб "Старый"

Воин год фактически не покидал зону боевых действий.
Об этом говорится на странице 1-й отдельной штурмовой роты воинского формирования в Facebook.
Там же пообещали отомстить противнику за гибель силовика.
"... погиб наш побратим, друг "Старый". Один из лучших бойцов, год фактически не покидал зону боевых действий, дисциплинированный и вышколенный воин", — отметили в роте.
Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.