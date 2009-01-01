"Правый сектор" потерял бойца: в зоне АТО погиб "Старый"

Воин год фактически не покидал зону боевых действий.

Каска, иллюстрация Reuters

В понедельник, 6 марта, вв Донецкой области на передовых позициях при выполнении боевого заданияс позывным "Старый".

Об этом говорится на странице 1-й отдельной штурмовой роты воинского формирования в Facebook.

Там же пообещали отомстить противнику за гибель силовика.

"... погиб наш побратим, друг "Старый". Один из лучших бойцов, год фактически не покидал зону боевых действий, дисциплинированный и вышколенный воин", — отметили в роте.

Ранее начальник Генштаба — главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Виктор Муженко заявил, что в ходе АТО (началось в апреле 2014 года — ред.) на Донбассе в результате боевых действий погибли 2 тыс. 197 наших воинов, 8 тыс. — ранены.

Фото: facebook.com/ 1-ша окрема штурмова рота ДУК ПС