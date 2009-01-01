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"Предынфарктное состояние". Глава САП попал в больницу

Сегодня, 15:16

Возможно, Холодницкий был госпитализирован вчера вечером.

Холодницкий
Назар Холодницкий находится в больнице УНИАН
Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий попал в больницу, пишет УНИАН со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным Insider, который опирается на двух источников, чиновника госпитализировали вечером 21 ноября, он находится медучреждений в предынфарктном состоянии.

"Главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого забрали в больницу с подозрением на инфаркт", — отметило издание.

Напомним, в июле народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец попала в киевскую больницу "Феофания", у нее диагностировали обострение хронической болезни.

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САП, Холодницкий, больница, инфаркт
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