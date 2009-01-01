"Предынфарктное состояние". Глава САП попал в больницу

Возможно, Холодницкий был госпитализирован вчера вечером.
По данным Insider, который опирается на двух источников, чиновника госпитализировали вечером 21 ноября, он находится медучреждений в предынфарктном состоянии.
"Главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого забрали в больницу с подозрением на инфаркт", — отметило издание.
Напомним, в июле народный депутат, председатель комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец попала в киевскую больницу "Феофания", у нее диагностировали обострение хронической болезни.