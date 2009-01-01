Преступления боевиков ДНР. "Морпехи" украли ящик с гранатами

Террористы "расследуют" инцидент, отметили в Минобороны.
Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.
По его данным, террористы проводят "расследование" произошедшего.
"Военнослужащие соединений и частей 1 АК ("армейский корпус", террористическая ДНР) продолжают совершать преступления с целью собственного обогащения", — отметили в оборонном ведомстве.
Ранее сообщалось, что на востоке нашей страны члены "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" на передовых позициях саботируют выход на связь с командованием, группами самовольно оставляют места "службы".