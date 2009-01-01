Преступления боевиков ДНР. "Морпехи" украли ящик с гранатами

Террористы "расследуют" инцидент, отметили в Минобороны.

"Морпехи" псевдореспублики, иллюстрация Вконтакте Константина Литвинова

В субботу, 4 марта, на захваченной части Донбасса члены(Новоазовск) самопровозглашенной ДНР во время разгрузки боеприпасов украли ящик с гранатами.

Об этом говорится на странице Главного управления разведки Минобороны в Facebook.

По его данным, террористы проводят "расследование" произошедшего.

"Военнослужащие соединений и частей 1 АК ("армейский корпус", террористическая ДНР) продолжают совершать преступления с целью собственного обогащения", — отметили в оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что на востоке нашей страны члены "9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты" на передовых позициях саботируют выход на связь с командованием, группами самовольно оставляют места "службы".