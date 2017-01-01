Пригласил "пощедровать". На Харьковщине мужчина заманил девочку в спальню

Злоумышленник насильственно удовлетворил половую страсть неестественным способом, отметили в полиции.

Злоумышленник находится на учете у врача-психиатра hk.npu.gov.ua

В субботу днем, 13 января, в одном из поселков Балаклейского района Харьковской области мужчина предложил детям пощедровать у него дома, завел 10-летнюю девочку в спальню и совершил там развратные действия

Злоумышленника уже задержали правоохранители, говорится на сайте ГУ Нацполиции в регионе.

"Им оказался 34-летний житель того же поселка, где проживает семья потерпевшей. Мужчина находится на учете у врача-психиатра и систематически проходит лечение в специализированном учреждении. Он женат и имеет ребенка", — отметили в ведомстве.

"… днем школьница вместе с младшим братом и бабушкой пошли щедровать по родному поселку. На улице к ним подошел незнакомец и предложил пощедровать. Бабушка осталась на дворе ждать внуков. Злоумышленник завел детей в квартиру", — сообщил начальник Балаклейского отдела полиции Сергей Зинчук.

По его словам, мальчик остался в коридоре. Мужчина завел девочку в спальню, где и совершил развратные действия. Вернувшись домой, пострадавшая рассказала обо всем матери, а она, в свою очередь, немедленно вызвала сотрудников полиции.

Злоумышленник находится на учете у врача-психиатра hk.npu.gov.ua

Начато производство по ч. 3 ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Ранее стало известно, что в Херсонской области мужчина насиловал трехлетнюю дочь своей сожительницы, в полицию обратились бабушка и дедушка девочки, правоохранители проводили необходимые следственные действия.