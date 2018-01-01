Приковала цепью к батарее. На Прикарпатье горе-мать издевалась над собственными детьми: фото

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1 / 4 На Прикарпатье мать приковала детей к батарее (if.npu.gov.ua)

Женщина приковала детей, а сама ушла из дома.

Полицейские задержали 32-летнюю жительницу одного из сел Городенковского района Ивано-Франковской области, которая приковала цепью к батарее свою 12-летнюю дочь и сына, 11 лет.

После того как детям удалось освободиться и убежать, правоохранители обнаружили их в заброшенном доме в райцентре, сообщили в пресс-службе полиции области.

"Установлено, что 32-летняя мать часто конфликтовала с детьми и лишала свободы. Приковывала их металлической цепью к батарее в спальне и крана в ванной комнате жилого дома. При этом мать длительное время причиняла детям физические страдания. Во время последнего такого конфликта женщина приковала детей, а сама ушла из дома. Мальчик смог снять оковы и помог сестре. Дети собрали вещи и сбежали из дома. Ночь провели на деревянной веранде заброшенного дома", — сообщили правоохранители.

Женщине грозит условный срок или 5 лет за решеткой. Дети сейчас находятся у бабушки.

Напомним, ранее на Луганщине задержали нелюдя, издевавшегося над ребенком.

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