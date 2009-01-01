Прикрыли миллионный "бизнес". В Чернигове задержали наркоторговцев, которых крышевали полицейские

Правоохранители установили, что за три года на банковские карточки наркодельцов было перечислено 7 миллионов.

В Чернигове задержали наркоторговцев Скриншот

В Чернигове правоохранители выявили группу наркоторговцев, членами которой были работники полиции и которые "прикрывали" деятельность группы.

Об этом рассказали в Департаменте внутренней безопасности Национальной полиции Украины, сообщает УНИАН.

"Было разоблачена преступная группа из числа сотрудников полиции и гражданских лиц, которая долгое время сбывала на территории Черниговской области наркотические средства и психотропные вещества. Установлено, что в течение трех лет наркодельцы обогатились более чем на 7 млн грн", — говорится в сообщении.

По информации следствия, в наркобизнес были вовлечены четверо жителей Чернигова и двое полицейских, которые, по данным оперативников, "прикрывали" преступную деятельность группы.

"37-летняя жительница Чернигова привлекла к наркоторговле еще трех мужчин, которые на собственном автотранспорте развозили и сбывали товар. Прикрывали преступную деятельность группы и предупреждали о возможных проверках вышеупомянутые полицейские. За что получали от незаконного бизнеса свои "проценты". А прибыль местная наркомафия имела немалый — правоохранители установили, что за три года на банковские карточки наркодельцов было перечислено 7,1 млн грн", — подчеркнули в ведомстве.

Сообщается, что следователи прокуратуры Черниговской области открыли уголовное производство по ст. 307 ("Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов") и ст. 368 ("Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом") УК Украины. Отмечается, что правоохранители провели 27 обысков по месту жительства фигурантов уголовного производства.

"Во время мероприятий правоохранители изъяли большое количество различных наркотических средств и психотропных веществ, почти три десятка мобильных телефонов, 50 банковских карточек, оргтехнику, 2,4 тыс. долларов и более 30 тыс. грн", — добавили в Департаменте внутренней безопасности.

Следователи объявили подозрение четырем задержанным участникам группы по ч.1,2 ст. 307 УК Украины.

Напомним, ранее в Николаеве накрыли банду наркоторговцев, которую "крышевал" правоохранитель.