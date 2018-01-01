Приняли за "менялу". В Одессе после пыток убили американского священника

Правоохранители сообщили о задержании трех подозреваемых.

Преступники приняли священника из США за валютчика УНИАН

В Одессе задержаны злоумышленники, которые подозреваются в совершении с особой жестокостью убийства гражданина США азиатского происхождения.

Как сообщает местное издание "Думская", злоумышленники приняли пастора одной из протестантских церквей за реализатора "черной валюты" с одиозного рынка "Седьмой километр".

Преступники ворвались в квартиру к своей жертве и пытались пытками заставить отдать деньги, которые якобы находятся в тайнике. Однако, поскольку к обмену валюты священник отношения не имел, сейфа с деньгами у него дома не было.

В полиции сообщили, что по подозрению в убийстве задержаны трое злоумышленников. Один из них является дальним родственником известного криминального авторитета Антимоса и находится в розыске по подозрению в разбойном нападении, другой - под домашним арестом вследствие ДТП, а третий ранее не имел противоречий с законом.

По информации правоохранителей, всем троим преступникам грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, в Киеве правоохранители раскрыли убийство предпринимателя, который умер от кровопотери из-за ранения в область бедра.

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