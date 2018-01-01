Протаранила два авто и забор. В Киеве девушка на иномарке влетела на территорию школы, фото

В столице масштабная авария произошла на Борщаговке, злоумышленница после нее закрылась в машине.
После аварии злоумышленница закрылась в авто, не шла на контакт, на место происшествия выехала полиция, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
"Водитель Hyundai не справилась с управлением и, протаранив припаркованные Toyota и Audi, вылетела на территорию 223 школы, пробив забор", — отмечается в сообщении.
Ранее стало известно, что вечером 27 апреля в Дарницком районе Киева взорвалось авто Chevrolet, погиб один человек, а еще один — пострадал. Узнать больше о случившемся можно здесь.
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