Протаранила два авто и забор. В Киеве девушка на иномарке влетела на территорию школы, фото

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1 / 6 Киеве девушка на иномарке протаранила два авто, забор и влетела на территорию школы (facebook.com/dtp.kiev.ua)

В столице масштабная авария произошла на Борщаговке, злоумышленница после нее закрылась в машине.

Киеве девушка на иномарке протаранила два авто, забор и влетела на территорию школы facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве на Борщаговке девушка на легковом авто не справилась с управлением, протаранила две припаркованные машины, забор и влетела на территорию школы.

После аварии злоумышленница закрылась в авто, не шла на контакт, на место происшествия выехала полиция, говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"Водитель Hyundai не справилась с управлением и, протаранив припаркованные Toyota и Audi, вылетела на территорию 223 школы, пробив забор", — отмечается в сообщении.

Ранее стало известно, что вечером 27 апреля в Дарницком районе Киева взорвалось авто Chevrolet, погиб один человек, а еще один — пострадал. Узнать больше о случившемся можно здесь.

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